Groenploeg Laborijn over naar Montferland

ULFT - Montferland neemt de werknemers die voorheen in dienst waren bij de groenploeg van Laborijn over. De medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt komen bij de gemeente in dienst.

'We zijn erg trots op die mensen', vertelt wethouder Ingrid Wolsing. 'We willen die graag als gemeente in dienst.'

Volgens de wethouder heeft dit besluit alleen maar winnaars. 'Ze houden de veiligheid van Laborijn en de SW-constructie en financieel komen we daar met elkaar heel goed uit. Dan hebben we alleen maar blije mensen.'

Montferland stopt niet met Laborijn, want enkel de groenploeg komt bij de gemeente in dienst. 'De andere mensen van Laborijn die uit onze gemeente komen blijven bij Laborijn. We blijven als gemeente een smalle deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Laborijn.'



Vanaf 2015 komen er geen nieuwe mensen meer in de regeling van de sociale werkvoorziening. De gemeente moet op zoek naar nieuwe manier om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te krijgen.

'Daar zijn we volop mee bezig', aldus de wethouder. 'Misschien moeten we zelf een organisatie oprichten met een goede constructie. Waar je mensen bijvoorbeeld tijdelijk in loondienst kunt hebben en daaruit kunt detacheren. Er is van alles mogelijk. We zijn druk aan het onderzoeken, dat doen we ook in de Liemers. Dus dat is nog helemaal open.'