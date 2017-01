Ruiken aan de lente: kans op 13 graden!

WAGENINGEN - Weervrouw Margot Ribberink verwacht dat aanstaande donderdag of vrijdag in Gelderland het kwik tot 12 of 13 graden gaat stijgen.

Volgens Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen kunnen we in Gelderland aan het eind van de week 'ruiken aan de lente.' Ze verwacht dat het vanaf donderdag 12 graden kan worden: 'Er is dan een zuidelijke wind en in deze tijd van het jaar voert die een beetje zachte lucht aan.' Kans op gladheid Toch waarschuwt Ribberink ook voor gladheid. Het kan op sommige plaatsen fout gaan als er een gaatje in het wolkendek komt: 'Er zit nog zoveel kou in de grond. De wegen zijn vannacht goed schoongespoeld. Er kan dan gladheid komen die je niet meer verwacht.' Margot Ribberink op Radio Gelderland over de komst van het lenteweer: