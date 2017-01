Rijkswaterstaat schuift kolos van 1,2 miljoen kilo een stukje op

NIEUWEGEIN - Ga er maar aan staan: het verplaatsen van een kolossale betonnen bunker, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gevaarte van 1200 ton staat een beetje in de weg bij de aanleg van een nieuwe sluiskolk en de verbreding van het Lekkanaal in Nieuwegein en moet zo'n 150 meter opschuiven. Rijkswaterstaat voert de klus op 22 februari uit. En wie wil komen kijken: wees welkom.

De kolossale kazemat is al uitgegraven en zal over een speciaal aangelegde baan een eind worden verschoven. Het gevaarte, de kazemat Vreeswijk-Oost is de eerste van de in totaal drie kazematten die in 1936 werden aangelegd voor de verdediging van de Prinses Beatrixsluizen en het Lekkanaal. Nu de boel wordt uitgebreid en gemoderniseerd moeten op termijn drie kazematten en een schutsluis een stuk opschuiven. De betonnen verdedigingswerken, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, krijgen een plek in het landschap naast het verbrede kanaal.

Rijkswaterstaat spreekt van een unieke operatie gezien het formaat en het gewicht van de betonnen kolossen. Die stonden op plekken in de waterlinie die bij het onder water zetten ervan droog bleven en dus vanuit de bunkers verdedigd moesten worden. De linie is al bestempeld als Rijksmonument en is bij de Unesco voorgedragen voor een plek op de Werelderfgoedlijst.

Geen geschiedvervalsing

De bunkers worden na hun verplaatsing niet meer ingegraven in de dijklichamen omdat dat volgens Rijkswaterstaat kan worden gezien als een vorm van geschiedsvervalsing. Daarom worden ze als zogenoemde 'objets toruvés' (gevonden voorwerpen) teruggeplaatst in het landschap, waar ze voor fietsers en wandelaars goed te zien zullen zijn. Wie de linie kent, weet dat veel verdedigingswerken juist in het landschap zijn verstopt. Deze drie worden als ware museumstukken in het landschap geplaatst, aldus Rijkswaterstaat. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de beheerders van de linie zijn akkoord met het plan van Rijkswaterstaat.

De verplaatsing op 22 februari is opengesteld voor het publiek. De klus staat gepland van 08:00 tot 15:00 uur.