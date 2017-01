Ben jij het laatste stukje?

BABBERICH - Legpuzzelen, heel spannend klinkt het niet. Toch gaat er een hele wereld achter schuil.

Tonnie Gevers doet met haar familieteam mee aan de enige grote puzzelmarathon van Europa. Zij zijn het enige Nederlandse team. 24 uur lang wordt er achter elkaar gepuzzeld, uitrusten kan op de veldbedjes naast de tafels. Tonnie en haar familie werken volgens een strak schema, op tijd aflossen, dàt houdt de snelheid in het spel. Voor Tonnie is het puzzelen, sinds er bij haar ME werd ontdekt, een echte uitlaatklep.