Chiel de iconofiel

APELDOORN - Als orthopedagoog kwam Chiel Egberts terecht in Roemenië na het tijdperk van Ceausescu. Het was de tijd van de wederopbouw.

In de instellingen waar hij aan het werk ging waren de omstandigheden afschuwelijk. Op elkaar gepropt, vies en naar de patiënten werd niet omgekeken. Gelukkig is het Roemenië van nu heel anders. Dat is heel goed, maar Chiel ontdekte in die periode wel zijn passie voor iconen. Want hoe arm het toen ook was, in de kloosters en kerken was een rijke verzameling van iconen te zien. 'Dat zijn bijbel verhalen op zich. Het zijn een soort vensters naar de hemel.'