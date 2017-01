Nijmeegs succes bij NK synchroonzwemmen

Foto: screenshot YouTube

NIJMEGEN - De Nijmeegse Liza Foppen is afgelopen weekeinde in de prijzen gevallen bij de NK synchroonzwemmen in Hoofddorp.

Foppen, woonachtig in Nieuw-Vennep, werd Nederlands kampioen solo. Haar coach Iris Pardieck had de solo samengesteld. Liza Foppen solo: Met haar team van De Dolfijn uit Amsterdam won Foppen zilver in de categorie ploegen. Bovendien veroverde ze met Natalia Braams brons bij het duet technische uitvoering. De Dolfijn, vrije uitvoering: