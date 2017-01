Amphion in spanning voor titel 'Theater van het Jaar'

DOETINCHEM - Schouwburg Amphion in Doetinchem hoort vandaag of het de titel 'Theater van het Jaar' krijgt. Amphion is voor de vijfde keer in zes jaar tijd genomineerd en won in 2012.

Schouwburgdirecteur Charles Droste is trots op de nominatie: 'Dat we weer mee mogen fietsen in de kopgroep van theaters in Nederland, dat vinden we al fantastisch.'

Het gaat om een vakprijs waarbij volgens Droste wordt gekeken naar alle onderdelen van het theater: 'Van de communicatie tot de techniek en de horeca.'

Toch acht Droste de kans klein dat zijn schouwburg de prijs voor een tweede keer wint: 'Het is een ereprijs en die wordt jaarlijks aan een ander gegund.'

Nieke Hoitink op Radoi Gelderland in gesprek met Charles Droste:

'Populair bij artiesten'

De meeste artiesten worden vrolijk als ze naar Doetinchem mogen, vertelt Droste. 'Het publiek is gewoon fijn. Je moet er voor werken, ze geven zich niet op voorhand gewonnen, maar dan krijg je loon naar arbeid.'

Volgens Droste komen steeds meer artiesten daarom hun voorstellingen in Doetinchem opnemen voor tv. 'We krijgen nooit een première want we zitten te ver weg van Amsterdam. Maar Paul de Leeuw, Tineke Schouten en Jon van Eerd maken hun opnamen in Doetinchem, dus dat geeft aan dat we ook een fijn publiek hebben.'

De winnaar van de prijs wordt maandag in Amsterdam bekendgemaakt.

Zie ook: