Vuurzee Ooij: 'Theatermakers dachten eerst dat de brand erbij hoorde'

OOIJ - Deelnemers aan een theaterdiner in hotel Oortjeshekken in de Ooijpolder bij Nijmegen namen het spel zo serieus, dat ze eerst dachten dat de brandmelding in de naastgelegen boerderij niet echt was. Dat vertelt organisator Joost Pluim.

Zondagavond was er een grote brand in de monumentale boerderij aan de Erlecomsedam. De 90 deelnemers aan het theaterdiner zaten in het naastgelegen Oortjeshekken.

Pluim: 'Er kwam iemand in paniek binnen die meldde dat er brand was. Sommigen gingen zo in hun spel op, dat ze dachten dat het erbij hoorde.'

Nieke Hoitink op Radio Gelderland in gesprek met Joost Pluim:

Volgens Pluim greep de brand in de boerderij snel om zich heen: 'Het ging zo hard, maar iedereen kon snel naar buiten. Het verliep allemaal heel rustig.' Dat was volgens hem mede te danken aan de eigenaresse van Oortjeshekken. 'Zij heeft haar BHV-training goed gedaan.'

Gered door de wind

Pluim woont zelf vlak naast Oortjeshekken. Dankzij de windrichting is volgens hem erger voorkomen. 'Anders was mijn huis er niet meer geweest.'

Over de oorzaak van de grote brand in Ooij is nog niets bekend.

