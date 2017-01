Brood geveild voor duizend euro bij grote inzamelingsactie voor moskee Culemborg

CULEMBORG - 'Duizend euro eenmaal, duizend euro andermaal. Verkocht!', roept de imam in de oude moskee in Culemborg. Er was een veiling bezig van vijf Marokkaanse broden. Zelfgebakken. Tijdens een benefiet afgelopen weekend is bijna 400.000 euro opgehaald.

Het hele weekend werden er op deze manier spullen geveild. 'Broden, rijstpakketten, rijlessen en je kan zelfs bieden op gebeden', vertelt voorzitter Hassan Barzizaoua. Maar ook werden er veel donaties gedaan. WhatsApp, livestreams via Facebook en YouTube, de islamitische Gemeenschap in Culemborg zette zoveel mogelijk in om fondsen te werven. De veiling was hard nodig. Eind december brandde het voormalige zwembad aan de Multatulilaan helemaal af. Op deze plek moest de nieuwe moskee komen. Deze droom wil het moskeebestuur niet opgeven. LEES OOK: Grote brand in toekomstige moskee onder controle 'De donaties komen uit Nederland, Duitsland en Frankrijk', zegt Barzizaoua. Het zijn niet alleen moslims die doneren, volgens de voorzitter. 'De eerste vijf donaties kwamen van oer-Hollandse namen.' LEES OOK: Nog miljoenen nodig: nieuwe inzamelingsactie na brand toekomstige moskee Culemborg De komende maanden zijn er nog meer inzamelingsacties. Zo zijn er plannen voor een benefiet-voetbaltoernooi met Culemborgse ploegen. Daar is nog geen datum voor vastgesteld. Er is zo'n twee á drie miljoen euro nodig voor de nieuwe moskee. Wanneer de bouw kan beginnen is nog niet duidelijk.