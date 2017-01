Grote brand in Ooij: uitslaande brand in huis en restaurant loopt gevaar

Foto: ViWa Media

OOIJ - In een woning aan de Erlecomsedam in Ooij is brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak. Het pand staat naast restaurant Oortjeshekken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. In de omgeving is de stroom uitgevallen.

'De woning is niet meer te redden', zegt een woordvoerster van de brandweer. Zij vraagt iedereen om op afstand te blijven, omdat er ook een gastank bij de woning staat. Die tank kan mogelijk ontploffen. Bovendien is er instortingsgevaar. Foto: Persbureau Heitink De bewoner was thuis. Hij kon op tijd naar buiten komen. Hij raakte niet gewond. De brand trekt veel bekijks. Volgens een wijkagent is het een chaos met geparkeerde auto's op de dijk. De wijkagent roept op om weg te blijven. In de omgeving van de Erlecomsedam is de stroom uitgevallen. Monteurs van netbeheerder Liander zijn onderweg. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. (dit bericht wordt aangevuld)