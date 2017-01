Grote brand in Ooij: huis verwoest, naastgelegen restaurant gered

Foto: ViWa Media

OOIJ - Een grote brand legde zondagavond een huis aan de Erlecomsedam in Ooij in de as. De vlammen sloegen uit het dak. Het pand was door de brandweer niet meer te redden. De brand dreigde over te slaan naar restaurant Oortjeshekken, maar dat wist de brandweer te voorkomen.

Een groot gebied rondom het huis en het restaurant is nog steeds afgezet. Het huis staat op instorten. In restaurant Oortjeshekken was zondagavond niemand aanwezig. Het restaurant was dicht. De bewoner kon op tijd naar buiten komen. Hij raakte niet gewond. Foto: Persbureau Heitink De brand trok veel bekijks. Volgens een wijkagent was het een chaos met geparkeerde auto's op de dijk. De wijkagent deed de oproep om niet naar de brand te komen kijken. Door de brand is in de omgeving van de Erlecomsedam de stroom uitgevallen. Het gaat om ongeveer tien huishoudens. Monteurs van netbeheerder Liander proberen iedereen weer te voorzien van stroom. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer verwacht nog tot diep in de nacht bezig te zijn met nablussen.