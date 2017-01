Fans trots op wereldkampioen Joris Nieuwenhuis uit Zelhem

ULFT - Veldrijder Joris Nieuwenhuis uit Zelhem bekroonde zich zondag in het Luxemburgse Bieles tot wereldkampioen van de beloften. Fans van de Zelhemmer zijn trots op zijn prestatie.

'Hij heeft er jaren voor getraind en uiteindelijk komt het er dan uit’’, zegt fan Valentijn van Rooden, die met een groepje vanuit de Achterhoek speciaal naar Luxemburg afreisde om Niewenhuis in actie te zien. 'Hij was echt de beste, na twee ronden had hij al een halve minuut voorsprong en dat liep alleen maar uit.'

Nieuwenhuis, die eind vorig jaar al de Wereldbeker won, kon rekenen op veel steun. 'Er liepen wel honderden Nederlandse supporters. Ik had speciaal een spandoek voor Joris laten maken', aldus een enthousiaste Valentijn van Rooden. 'Wij hebben hem continu bij start-finish aangemoedigd.'



'We hadden het al wel een beetje verwacht, de kans dat hij zou winnen was wel erg groot. Hij is te goed voor de beloften', vindt de fan van Joris Nieuwenhuis, die hoopt de jonge veldrijder in Zelhem nog te kunnen huldigen. 'Maar ik weet niet of dat gebeurt.'