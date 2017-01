Golla tilt niet te zwaar aan nederlaag van NEC

ROTTERDAM - Wojciech Golla vond de 4-0 nederlaag van NEC bij Feyenoord iets te hoog uitgevallen.

Maar de Poolse verdediger tilt er ook weer niet te zwaar aan. "4-0 is wat veel. We stonden 2-0 achter en omdat we achterin één-op-één speelden, namen we teveel risico en kregen we er nog twee tegen. De volgende wedstrijd tegen Go Ahead is heel belangrijk, daar moet de focus nu meteen op."

"Niemand had verwacht dat we hier zouden winnen, maar je gaat van tevoren nooit uit van een zekere nederlaag. We speelden de eerste twee wedstrijden na de winterstop prima en dat moeten we vasthouden, niet de manier waarop we vandaag hebben verloren."