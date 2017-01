NEC-trainer Hyballa: Rotterdam bijzonder voor mij

ROTTERDAM - Bij de 5-0 nederlaag van NEC in de Arena tegen Ajax schreef trainer Peter Hyballa een gedicht.

Bij de 4-0 nederlaag in De Kuip niet. "Nee, ik heb geen poëtische neigingen. Maar Rotterdam is wel een bijzondere stad voor mij. Mijn moederstad en mijn vader heeft hier lang gewerkt in het Duitse zeemanshuis."

De nederlaag kon de trainer wel accepteren. "De drie topteams zijn echt te goed, ook na de 0-4 tegen PSV en de 5-0 tegen Ajax. We begonnen nog wel goed en Mo Rayhi kan de 0-1 maken. We zaten niet eens zo slecht in de wedstrijd. Natuurlijk is Feyenoord beter, maar wij hadden soms beter diep kunnen spelen. Maar het was teveel breed. En we hadden moeite met Elia. In de laatste vijftien minuten ging ik voor de 2-1 met een 3-3-4 systeem en worden we er twee keer uitgecounterd. Anders blijft het 2-0, denk ik. Maar in de kleedkamer is de stemming rustig. Nu moeten we van Go Ahead winnen, dat is belangrijk om te overwinnen."