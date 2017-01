Fraser opgelucht na prachtige resultaten tegen Feyenoord en AZ

ARNHEM - Henk Fraser was zondagmiddag om 16.30 uur opgelucht. De trainer van Vitesse zag zijn ploeg met veel strijd het duel met AZ winnen (2-1). Drie dagen eerder versloegen de Arnhemmers Feyenoord in de kwartfinale van de beker (2-0).

'Als je kijkt naar de wedstrijden die we moesten spelen deze week, ben ik heel gelukkig dat we de optimale score hebben behaald. En is er ergens wel opluchting. Feyenoord en AZ zijn namelijk niet de minste ploegen', vertelde Fraser na de wedstrijd tegen AZ.

'We weten dat we als ploeg deze wedstrijden kunnen winnen. In de eerste seizoenshelft was het onze eigen schuld dat dit soms niet lukte. Deels dwingen nu af dat we winnen, maar hier en daar hebben we ook een mazzeltje. Zoals ons eerste doelpunt. Maar ik denk ook dat we dit soort dingen afroepen en dat dit soort mazzeltjes op onszelf afroepen.'

Nieuwe speler

Door de zege staat Vitesse nog maar drie punten achter nummer vier Heerenveen. De Arnhemmers boekten zondag de vijfde officiële thuiszege op rij. Bovendien werd voor de wedstrijd bekendgemaakt dat Vitesse er een nieuwe speler bij heeft: Mukhtar Ali wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Chelsea.

Fraser: 'Ali is een middenvelder die zowel controlerend als aanvallend kan spelen. Hij komt uit de Chelsea-school. Dat staat garant voor kwaliteit. Kosuke Ota (FC Tokyo, red.), Abiola Dauda (Atromitos, red.) en Sheran Yeini (Maccabi Tel Aviv, red.) zijn vertrokken, dus ik zie Ali ook meer als een vervanging. En je hoopt natuurlijk altijd dat de vervangers beter zijn dan hetgeen je hebt laten gaan.'

