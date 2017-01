Kruiswijk na bijzonder record: 'Het is niet anders'

ARNHEM - Arnold Kruiswijk is na de wedstrijd tegen AZ (2-1 zege) een bijzonder record rijker. De verdediger van Vitesse is - na de negentig minuten in Gelredome - de speler met de meeste minuten op het hoogste niveau in Nederland zonder doelpunt. Hij scherpte het record van de vorige lijstaanvoerder John Veldman verder aan tot 26.192 minuten.

'Het is niet anders', reageerde Kruiswijk na afloop. 'Ik hoorde het toen ik vanochtend op de club kwam al dat ik het record in zicht had. Nu ik het verbroken heb, weet ik niet of je me wel moet feliciteren, haha.'

De verdediger was tijdens de wedstrijd niet bezig met het aparte record. 'Ik hield me vooral bezig met verdedigen. Als dat goed is, kan ik wel een keer proberen te scoren. Tot dusverre heeft dit echter nog niet mogen zijn.'

Scoren

Kruiswijk zag tot zijn vreugde zijn teamgenoten Lewis Baker en Nathan wel scoren. Het eigen doelpunt van aanvoerder Guram Kashia was niet genoeg voor AZ om punten mee te nemen uit Arnhem.

'Uiteindelijk zijn we deze week dus positief doorgekomen. We winnen van Feyenoord en gaan door in de beker. En nu verslaan we onze directe concurrent', vertelde hij.

'We wisten dat als we ook nog iets in de competitie wilden, we AZ moesten verslaan vandaag. Door ze te verslaan hebben we daarvoor gezorgd. Nu kunnen we tevreden zijn, maar volgende week gaat onze blik weer op ADO Den Haag. Die wedstrijd zal ook zeker niet makkelijk zijn.'