Nog heel even en dan begint de bevallingsmarathon

ARNHEM - De schaapskudde in Rheden maakt zich op voor een bevallingsmarathon. Het eerste lammetje wordt volgende week verwacht en daarom is er hard gewerkt om alles klaar te hebben.

Nu is het nog de stilte voor de storm bij de Rhedense Schaapskudde. Daar komt snel verandering in, verwacht Herderin Cynthia Berendsen. 'Vier februari verwachten we de eerste. Als we goed gerekend hebben zijn dan de eerste dames uitgeteld.'

Drukste periode

De schapen zijn nu ongeveer vijf maanden drachtig. Zij staan er nu nog rustig bij, maar als hun tijd gekomen is verandert hun gedrag. 'Tegen de tijd dat ze gaan bevallen zullen ze heel veel gaan liggen en staan, veel plassen en krabben alsof ze een nestje aan het maken zijn.'

De lammertijd is de drukste periode voor de schaapskudde. Vijf weken lang zijn Cynthia en haar collega's dag en nacht bezig.

Kraamkamer

Voor moeder en kind is er een kraamkamer ingericht in de schuur, waar ze 24 uur blijven. 'Je moet wel zeker weten dat alle lammetjes goed drinken. Ik hou er niet van dat ergens een lammetje ziek of dood ligt te gaan.'

De Rhedense Schaapskudde verwacht dat er veel lammetjes worden geboren en heeft er een prijsvraag aan verbonden. Wie het aantal lammetjes goed raadt, mag een dag mee met herder en schapen.