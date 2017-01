Nieuwe spelers De Graafschap nog niet aan de aftrap in Utrecht

DOETINCHEM - De Graafschap begint maandag het uitduel tegen Jong FC Utrecht nog zonder de twee nieuwelingen Daryl van Mieghem en Robert Klaasen.

Raar

Vleugelaanvaller Van Mieghem, die vrijdag tot overeenstemming kwam met De Graafschap, is nog niet speelgerechtigd. 'Maar ik hoop dat ons dat maandagochtend nog wel lukt. We gaan aan de slag', zegt trainer Henk de Jong. 'Ik vind het een beetje raar, maar wat ik begreep is dat de KNVB in het weekend niet werkt. We hopen hem nog mee te kunnen nemen, want je ziet absoluut dat hij kwaliteiten heeft.'

Fris

Verdedigende middenvelder Robert Klaasen reist zeker mee naar de Domstad, maar hij begint na twee trainingen enigszins logisch op de bank. 'Ook dat is een frisse jongen die we er prima bij kunnen hebben. De groep vindt het ook prima en concurrentie is goed', aldus De Jong.

Indruk op training

Tolgahan Cicek is maandag de linksback van de Achterhoekse ploeg in Galgenwaard. Cicek ontbrak een tijdje vanwege een blessure, maar maakt volgens De Jong al weken een goede indruk tijdens de trainingen. De entree van Cicek gaat ten koste van Sven Nieuwpoort.

Koolhof in basis

In tegenstelling tot het thuisduel met FC Den Bosch (0-3 nederlaag) heeft Dean Koolhof wel weer een basisplek. Dat gaat ten koste van Yousouf El Jebli, die de afgelopen dagen wat last had van een bovenbeenblessure. El Jebli zit wel bij de selectie. Alexander Bannink ontbreekt wel. Hij is geblesseerd geraakt en wordt op de rechtervleugel vervangen door Elvio van Overbeek.

Harde ondergrond

Ook Jong FC Utrecht bivakkeert al maanden onderin de Jupiler League. De Graafschap staat op een beschamende 17e plaats en verloor de laatste twee competitiewedstrijden. De ploeg van De Jong trainde de hele week op het kunstgras in Varsselder, omdat de velden bij SVDW in Doetinchem door de harde ondergrond onbespeelbaar waren.

Opstelling De Graafschap: Bednarek, Will, Lammers, Straalman, Cicek; Diemers, Smeets, Driver; Van Overbeek, Parzyszek en Koolhof.