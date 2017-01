Wereldkampioen Annemarie Worst onthaald in Nunspeet

NUNSPEET - De kersverse wereldkampioene Annemarie Wordt is zondagavond onthaald in haar dorp Nunspeet. Worst werd zaterdag kampioen bij de beloften tijdens het wereldkampioenschap veldrijden in het Luxemburgse Bieles.

De Nunspeetse werd zondagavond opgewacht door vrienden en familie. Zij hadden het hele huis versierd. Annemarie Worst won de wedstrijd in de klasse onder de 23. Veldrijdster Annemarie Worst uit Nunspeet WK is in het Luxemburgse Bieles in de klasse onder de 23 wereldkampioene geworden. Het leek er op dat Worst tweede zou worden, maar door een foutje van haar Amerikaanse opponent Ellen Noble kon ze toch het goud bemachtigen. Dat gebeurde in de slotronde op het gladde parcours. Noble wist uiteindelijk tweede te worden. De derde plek was voor de Britse Evie Richards.