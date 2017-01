Leden motorclub No Surrender bij uitvaart overleden powerlifter

Foto: ANP

ARNHEM - Leden van motorclub No Surrender willen maandagmiddag in Arnhem meerijden in de rouwstoet van de overleden powerlifter Theo Hartemink.

Nicky van den Berg, secretaris bij No Surrender MC East-Side, schrijft op Facebook dat de dochter van de Arnhemmer hierom heeft gevraagd. 'Theo was zoals ze zeggen 'wereldberoemd in Arnhem'. Zijn dochter is een kennis van mij en heeft mij gevraagd of wij willen/kunnen meerijden met een aantal motoren.' Van den Berg roept de leden van de motorclub op zich tussen 13.45 en 14.00 uur te verzamelen bij het Van der Valk-hotel langs de A12 in Duiven. Van daaruit zetten de motorrijders koers richting de Arnhemse volkswijk Klarendal, waar Hartemink woonde. Voor zover bekend vertrekt de rouwstoet rond 14.30 uur naar begraafplaats Moscowa.