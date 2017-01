Chelsea-speler Mukhtar Ali per direct naar Vitesse

ARNHEM - Chelsea-speler Mukhtar Ali is door zijn club verhuurd aan Vitesse. Ali zal de rest van dit seizoen spelen bij de Arnhemmers.

De 19-jarige Britse middenvelder speelt sinds 2015 bij het jeugdelftal van Chelsea. Hij sluit zich per direct aan bij Vitesse. Ali werd geboren in Somalië, maar woont al enige tijd in Engeland.

Mooie prijzen

De speler begon in de jeugdopleiding van het Londense Leyton Orient, voordat hij de overstap maakte naar Chelsea. Ali won bij die club eerder de FA Youth Cup en de UEFA Youth League.

'Vitesse is geweldige club'

Over zijn vertrek naar Arnhem zegt hij op Vitesse.nl: 'Ik ben heel blij om in Arnhem te zijn. Ik zie het als een prachtige uitdaging en kijk ernaar uit om ervaring op te doen in de Eredivisie. Ik heb van onder meer Dominic Solanke en Lewis Baker gehoord dat Vitesse een geweldige club is met veel ontwikkelmogelijkheden. Ik kan niet wachten om te trainen en spelen bij Vitesse.'

Technisch directeur Mo Allach: 'We hebben na het vertrek van Sheran Yeini snel gehandeld, door met Mukhtar een controlerende middenvelder aan de selectie toe te voegen. Hij stond al langer op onze wensenlijst.'