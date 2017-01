Opnieuw auto's vernield in Nijmegen

Foto: politie Nijmegen-Noord Foto: politie Nijmegen-Noord

NIJMEGEN - In Nijmegen zijn in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw vernielingen gepleegd aan auto's. Volgens de politie werden op de Karrengas in het centrum meerdere buitenspiegels gesloopt.

De nacht ervoor was het ook al raak in de Waalstad. Toen waren zeker dertien auto's in de wijk Hazenkamp het doelwit. Naast vernielingen aan zijspiegels, werden bij een van die wagens ook de ruitenwissers verbogen. De politie is op zoek naar de dader(s). Tips zijn welkom op: 0900-8844. Zie ook: Vandalen vernielen zeker 13 auto's in Nijmegen