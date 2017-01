LIVEBLOG: Vitesse leidt halverwege, Kruiswijk record rijker

ARNHEM - Vitesse speelt zondagmiddag in GelreDome tegen AZ. Kan het team van trainer Henk Fraser het bekersucces tegen Feyenoord een goed vervolg geven in de competitie? Volg de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.

15.35 De tweede helft is begonnen. Geen wissels bij Vitesse. Bij AZ hebben Seuntjes en Weghorst plaatsgemaakt voor Bel Hassani en Friday. 15.17 Rust! Vitesse leidt halverwege de wedstrijd tegen AZ met 1-0. 15.12 AZ-verdediger Van Eijden gaat neer nadat de bal - na een keiharde vrije trap van Baker - tegen zijn hoofd komt. 15.08 Gele kaart voor Leerdam na een forse tackle. De vrije trap voor AZ is een simpele prooi voor Room. 15.07 Wedstrijd kabbelt een beetje voort na een enerverende beginfase. 15.02 Na een korte blessurebehandeling van een Vitesse-speler kan de wedstrijd gewoon verder. 15.01 Kruiswijk is een record rijker. Hij is nu officieel de speler met de meeste minuten zonder doelpunt op het hoogste niveau! 15.00 Van Wolfswinkel scoort, maar doelpunt wordt afgekeurd vanwege buitenspel. 14.59 Spel golft op en neer, zonder echt grote kansen voor beide ploegen. 14.53 Aan de andere kant kopt Van Wolfswinkel de bal over. 14.52 Een kopbal van Weghorst is een simpele prooi voor Room. 14.50 Tweede corner voor Vitesse is een simpele prooi voor Rochet. Vitesse staat nog steeds met 1-0 voor. 14.47 AZ-keeper Rochet treuzelt lang en schiet de bal tegen Nathan. AZ verdedigt slecht uit. De corner voor Vitesse levert niets op. 14.40 Doelpunt Vitesse! Tighadouini speelt zich vrij aan de linkerkant en geeft de bal aan Baker. Die bedenkt zich geen moment en schiet het leer achter AZ-keeper Rochet. 14.36 Wat een kans voor AZ! Aanvoerder Ben Rienstra schiet volledig vrijstaand op de lat na een snelle aanval over de rechterkant. Vitesse mazzelt. 14.35 Eerste mogelijke kans voor Vitesse. Tighadouini stoomt op en geeft aan de opstormende Baker. Laatstgenoemde raakt de bal verkeerd. 14.33 Beide ploegen tasten elkaar af in het begin van de wedstrijd. 14.30 Wedstrijd is begonnen! 14.28 Vers van de pers: Vitesse huurt voor de rest van het seizoen Mukhtar Ali van Chelsea. 14.20 De fans van Vitesse hebben er in ieder geval zin in. 14.17 Bijzonder feitje: Als Arnold Kruiswijk in de eerste dertig minuten van het duel met AZ niet scoort, is hij de speler in de eredivisie met de meeste minuten op het hoogste niveau zonder treffer. Nu is dat nog John Veldman met 25.127 minuten. 14.12 Ook rest van de spelers worden onderworpen aan een stevige training. 14.00 Keeper Room is al vroeg bezig met de warming-up.

13.47 Opstelling Vitesse: Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Nathan, Baker, Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini. 13.30 Vitesse hoopt het goede gevoel van afgelopen donderdag een vervolg te geven. Toen bekerden de Arnhemmers ten koste van Feyenoord door (2-0).