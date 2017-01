Barre tocht van Expeditie Noordkaap start in de Achterhoek

Foto: Wikipedia

ULFT - In Lichtenvoorde is zondagmiddag Expeditie Noordkaap van start gegaan. In acht dagen tijd rijden achttien auto’s naar de Noordkaap en terug.

Deelnemer Jorg Ebbers legt uit: 'Expeditie Noordkaap is eigenlijk een club met mensen waar het ware teamgevoel naar boven gaat komen”, legt. 'Lekker in een gewone, normale auto vanuit de Achterhoek richting de Noordkaap en zorgen dat je veilig terug komt.' Tientallen graden verschil De tocht wordt onder diverse omstandigheden verreden. 'Je rijdt van plus 20 tot min 40 graden, laat ik het zo maar zeggen.' En zo zag de opening van de expeditie er vorig jaar uit:



Behalve heen en terug rijden is er meer te doen tijdens de tocht. 'Het is natuurlijk de bedoeling dat je die kant op gaat, maar de weg ernaartoe die horen we deze zondag. Vorig jaar zijn we op een ijsbreker geweest, we hebben gezwommen in de Botnische golf bij mi 40 en zijn met sneeuwscooters op Noorderlichtsafari geweest.', vertelt de deelnemer. Behalve heen en terug rijden is er meer te doen tijdens de tocht. 'Het is natuurlijk de bedoeling dat je die kant op gaat, maar de weg ernaartoe die horen we deze zondag. Vorig jaar zijn we op een ijsbreker geweest, we hebben gezwommen in de Botnische golf bij mi 40 en zijn met sneeuwscooters op Noorderlichtsafari geweest.', vertelt de deelnemer. Wat de activiteiten dit jaar zijn is nog niet bekend. Via de website van het evenement worden de thuisblijvers op de hoogte gehouden.

