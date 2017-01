Pauline Seebregts is de nieuwe Vertelambassadeur

Foto: Stichting Vertellen

ZOELEN - Pauline Seebregts is uitgeroepen tot Vertelambassadeur van 2017. De inwoonster van Zoelen (gemeente Buren) nam zaterdag in de Gelderlandfabriek in Culemborg de bijbehorende bokaal en oorkonde in ontvangst.

Seebregts biedt in het dagelijks leven professionele vertelvoorstellingen, workshops en trainingen voor organisaties en particulieren. Als vertelambassadeur heeft ze de taak om het vertellen in Nederland en Vlaanderen te bevorderen en te promoten. De andere genomineerden waren Erik van Dort en Veerle Ernalsteen. In totaal waren er 90 verhalenvertellers voorgedragen.