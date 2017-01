Gelderse derby De Treffers - TEC afgelast

Foto: Omroep Gelderland/Archief

GROESBEEK - De Gelderse derby in de Tweede Divisie tussen De Treffers en TEC gaat vanmiddag niet door. Het hoofdveld van sportpark Zuid in Groesbeek is onbespeelbaar.

De Treffers laat op Twitter weten dat het veld te hard en te glad is. Daarom is in overleg met de KNVB besloten de wedstrijd tegen de Tielenaren af te gelasten. De rood-zwarten spelen daarom vandaag op het eigen sportpark Zuid een oefenwedstrijd tegen UDI'19. Dit duel begint om 13.00 uur. FC Lienden won zaterdag met 4-1 van Spakenburg en Jong Vitesse was niet opgewassen tegen UNA (2-3).