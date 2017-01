NEC komt tekort tegen Feyenoord en verliest met 4-0

ROTTERDAM - NEC kwam in De Kuip duidelijk tekort tegen koploper Feyenoord. Het werd 3-0 en daar viel weinig op af te dingen.

92. Het is voorbij, het blijft bij 4-0.

90. En daar is de vierde treffer ook nog: Delle komt eruit en wordt afgetroefd, Jörgensen scoort opnieuw.

87. De 3-0 is geen verrassing, Jörgensen pikt dan toch nog zijn treffer mee.

85. Feyenoord zet nog even aan.

81. André Fomitschow en met Taiwo Awoniyi komt er een extra aanvaller bij.

80. Het centrum Dumic-Golla is vandaag het sterkte deel bij NEC. Offensief is het allemaal net niet of helemaal niet.

75. Jordan Larsson gaat naar de kant, Kevin Mayi krijgt nog een kwartier speeltijd.

72. Zowaar opwinding in De Kuip. Toornstra raakt de lat.

68. Dumic schuift in en schiet van afstand over.

66. Kadioglu mag gaan rusten. Ali Messaoud vervangt hem.

65. In De Kuip blijft bijna iedereen de hele wedstrijd staan, ondanks de stoeltjes.

62. Delle gaat bijna in de fout bij een inzet van Berghuis.

59. Kadioglu neemt veel initiatief aan de bal, maar het lukt niet allemaal wat de 17-jarige spelverdeler bedenkt.

56. Prachtige actie van Kadioglu en Larsson legt de bal klaar voor Grot, maar diens schot wordt geblokt.

53. Een poging van Rayhi kan Jones niet verontrusten.

52. Na de rust is het nog volstrekt niet interessant.

46. We gaan weer beginnen. Henrik Larsson heeft in de rust even een bakje koffie gedronken.

45. Elia schiet nummer twee binnen. De ruststand is 2-0 en daar valt weinig op af te dingen.

39. Peter Hyballa staat druk te coachen, maar zal zich toch redelijk machteloos voelen.

35. NEC komt er voetballend al een tijdje niet meer aan te pas.

32. Joris Delle baalt, het is zijn eerste tegendoelpunt dit jaar in de eredivisie.

31. Elia zet voor en Berghuis maakt het af. 1-0 voor Feyenoord.

28. Voorlopig blijven Dario Dumic en Wojciech Golla keurig overeind tegen topscorer Nicolai Jörgensen.

21. Veel hectiek voor het doel van NEC, maar Joris Delle houdt voorlopig de nul nog in 2017.

18. Dario Dumic gooit zich voor een schot van Botteghin en heeft even pijn.

17. Feyenoord zet NEC nu vast op eigen helft, zonder dat het nog echt gevaarlijk wordt.

14. De Kuip is afgeladen vol en altijd een prachtige ambiance.

11. NEC bijt flink van zich af in de openingsfase.

10. Janio Bikel is terug in de basis, omdat hij defensief sterker is dan Julian von Haacke.

4. Mo Rayhi krijgt de eerste grote kans, voormalig NEC-doelman Brad Jones redt.

3e minuut: Feyenoord dringt direct aan.

16.45 Precies op tijd wordt er afgetrapt.

16.38 Het wordt hoe dan ook een bijzondere wedstrijd voor Jordan Larsson, nu zijn vader Henrik hem voor het eerst in actie zal zien in het shirt van NEC. Larsson senior was zijn trainer bij Helsingborgs, waar NEC Jordan vandaan heeft gehaald.

16.30 Vorig seizoen begon de crisis van Feyenoord met een nederlaag tegen NEC. Dat was toen wel in De Goffert (3-1). Vervolgens leden de Rotterdammers nog zes nederlagen op rij.

16.27 De zon komt door in De Kuip. Symbolisch voor de wedstrijd?

16.20 Peter Hyballa heeft wel iets met Rotterdam. Zijn moeder komt er vandaan en hij was er als kind vaak op familiebezoek.

16.16 Ferdi Kadioglu gaat voor het eerst tegen Feyenoord spelen. Uit tegen Ajax stond hij ook in de basis, maar toen kwam de HAVO-scholier er nauwelijks aan te pas.

16.05 Het veld van De Kuip ligt er weer prachtig bij.

15.50 Henrik Larsson is aanwezig in De Kuip om zijn zoon Jordan te bekijken. Larsson senior maakte in de jaren 90 furore bij Feyenoord.

15.45 Ferdi Kadioglu staat in de basis. Julian von Haacke begint op de bank bij NEC, Janio Bikel keert terug in het elftal.

Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Grot, Rayhi.

15.33 De bus van NEC komt onder politiebegeleiding aan bij De Kuip. De Nijmegenaren gaan al dit hele seizoen met de KNVB-bus op pad.

15.30 NEC heeft de laatste seizoenen een paar keer weten te stunten in De Kuip. In 2008 won de ploeg toen onder trainer Mario Been met 2-0. Dat was extra knap, omdat NEC drie dagen daarvoor nog in Boekarest tegen Dinamo speelde en de Roemenen wist uit te schakelen. In 2011 won NEC met Alex Pastoor op de bank met 1-0. Vorig seizoen werd op de laatste speeldag met 1-0 verloren.

15.25 NEC en Feyenoord boekten dezelfde resultaten in 2017 in de eredivisie. Beide ploegen wonnen met 2-0 van Roda JC en met 1-0 van Willem II.

15.22 Voor NEC-trainer Peter Hyballa is Rotterdam een bijzondere stad. Zijn moeder komt er vandaan en Hyballa was als kind al in De Kuip.

15.20 NEC aast op een stunt uit tegen Feyenoord. De Rotterdammers speelden donderdag nog voor de beker tegen Vitesse en verloren met 2-0. In De Goffert won Feyenoord eerder dit seizoen op de valreep met 2-1.