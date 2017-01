LIVEBLOG: Tussenstand Feyenoord-NEC

ROTTERDAM - NEC wil stunten tegen koploper Feyenoord in De Kuip. In dit LIVEBLOG alles over deze wedstrijd.

16.45 Precies op tijd wordt er afgetrapt. 16.38 Het wordt hoe dan ook een bijzondere wedstrijd voor Jordan Larsson, nu zijn vader Henrik hem voor het eerst in actie zal zien in het shirt van NEC. Larsson senior was zijn trainer bij Helsingborgs, waar NEC Jordan vandaan heeft gehaald. 16.30 Vorig seizoen begon de crisis van Feyenoord met een nederlaag tegen NEC. Dat was toen wel in De Goffert (3-1). Vervolgens leden de Rotterdammers nog zes nederlagen op rij. 16.27 De zon komt door in De Kuip. Symbolisch voor de wedstrijd? 16.20 Peter Hyballa heeft wel iets met Rotterdam. Zijn moeder komt er vandaan en hij was er als kind vaak op familiebezoek. 16.16 Ferdi Kadioglu gaat voor het eerst tegen Feyenoord spelen. Uit tegen Ajax stond hij ook in de basis, maar toen kwam de HAVO-scholier er nauwelijks aan te pas.