LIVEBLOG: NEC wil stunten in De Kuip tegen Feyenoord

ROTTERDAM - NEC wil stunten tegen koploper Feyenoord in De Kuip. In dit LIVEBLOG alles over deze wedstrijd.

15.33 De bus van NEC komt onder politiebegeleiding aan bij De Kuip. De Nijmegenaren gaan al dit hele seizoen met de KNVB-bus op pad.

15.30 NEC heeft de laatste seizoenen een paar keer weten te stunten in De Kuip. In 2008 won de ploeg toen onder trainer Mario Been met 2-0. Dat was extra knap, omdat NEC drie dagen daarvoor nog in Boekarest tegen Dinamo speelde en de Roemenen wist uit te schakelen. In 2011 won NEC met Alex Pastoor op de bank met 1-0. Vorig seizoen werd op de laatste speeldag met 1-0 verloren.

15.25 NEC en Feyenoord boekten dezelfde resultaten in 2017 in de eredivisie. Beide ploegen wonnen met 2-0 van Roda JC en met 1-0 van Willem II.

15.22 Voor NEC-trainer Peter Hyballa is Rotterdam een bijzondere stad. Zijn moeder komt er vandaan en Hyballa was als kind al in De Kuip.

15.20 NEC aast op een stunt uit tegen Feyenoord. De Rotterdammers speelden donderdag nog voor de beker tegen Vitesse en verloren met 2-0. In De Goffert won Feyenoord eerder dit seizoen op de valreep met 2-1.