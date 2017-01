LIVEBLOG: NEC op achterstand in De Kuip tegen Feyenoord

ROTTERDAM - NEC wil stunten tegen koploper Feyenoord in De Kuip. In dit LIVEBLOG alles over deze wedstrijd.

TUSSENSTAND: 1-0 39. Peter Hyballa staat druk te coachen, maar zal zich toch redelijk machteloos voelen. 35. NEC komt er voetballend al een tijdje niet meer aan te pas. 32. Joris Delle baalt, het is zijn eerste tegendoelpunt dit jaar in de eredivisie. 31. Elia zet voor en Berghuis maakt het af. 1-0 voor Feyenoord. 28. Voorlopig blijven Dario Dumic en Wojciech Golla keurig overeind tegen topscorer Nicolai Jörgensen. 21. Veel hectiek voor het doel van NEC, maar Joris Delle houdt voorlopig de nul nog in 2017. 18. Dario Dumic gooit zich voor een schot van Botteghin en heeft even pijn. 17. Feyenoord zet NEC nu vast op eigen helft, zonder dat het nog echt gevaarlijk wordt. 14. De Kuip is afgeladen vol en altijd een prachtige ambiance. 11. NEC bijt flink van zich af in de openingsfase. 10. Janio Bikel is terug in de basis, omdat hij defensief sterker is dan Julian von Haacke. 4. Mo Rayhi krijgt de eerste grote kans, voormalig NEC-doelman Brad Jones redt. 3e minuut: Feyenoord dringt direct aan. 16.45 Precies op tijd wordt er afgetrapt. 16.38 Het wordt hoe dan ook een bijzondere wedstrijd voor Jordan Larsson, nu zijn vader Henrik hem voor het eerst in actie zal zien in het shirt van NEC. Larsson senior was zijn trainer bij Helsingborgs, waar NEC Jordan vandaan heeft gehaald. 16.30 Vorig seizoen begon de crisis van Feyenoord met een nederlaag tegen NEC. Dat was toen wel in De Goffert (3-1). Vervolgens leden de Rotterdammers nog zes nederlagen op rij. 16.27 De zon komt door in De Kuip. Symbolisch voor de wedstrijd? 16.20 Peter Hyballa heeft wel iets met Rotterdam. Zijn moeder komt er vandaan en hij was er als kind vaak op familiebezoek.[Image:https://cdn.gld.nl/data/uploads/2017/01/588e08a767479_Hyballa_Kuip.JPG" /> 16.16 Ferdi Kadioglu gaat voor het eerst tegen Feyenoord spelen. Uit tegen Ajax stond hij ook in de basis, maar toen kwam de HAVO-scholier er nauwelijks aan te pas.