Veldrijder Joris Nieuwenhuis wint goud op WK beloften

SANEM - Veldrijder Joris Nieuwenhuis heeft vol overtuiging goud gepakt op het WK voor beloften in Luxemburg. Hij reed iedereen op ruime achterstand.

De 20-jarige Zelhemmer reed al in de eerste ronde weg bij alle concurrenten. Hij maakte al snel een marge van 23 seconden ten opzichte van de Belgische titelverdediger Iserbyt, die daarna ook ten val kwam.

Na vier ronden vergrootte de Achterhoeker zijn voorsprong naar 53 seconden op de Italiaan Bertolini, die ook viel, waardoor het verschil een minuut en 19 seconden werd. Met één ronde te gaan was het gat 1.31 en aan de finish was zijn voorsprong 1.23.

beelden: UCI Cyclocross

"Echt fantastisch", reageerde de kersverse wereldkampioen. "Ik voelde me in het begin meteen goed. Ik heb mijn eigen race gereden en niet naar anderen gekeken. Overeind blijven, dat was belangrijk en is gelukt. Ik vond dit een fijn parcours, zo technisch. Mentaal en fysiek was ik er klaar voor."

Wereldbeker

Nieuwenhuis won dit seizoen al de wereldbeker en was superieur in de laatste veldritten. Ook pakte hij al zilver op het EK.

Andere Gelderlanders

Gosse van der Meer uit Groesbeek kon geen hoofdrol vervullen. Hij kwam in de eerste ronde al ten val. Bij de vrouwen werd Annemarie Worst uit Nunspeet zaterdag al wereldkampioen bij de beloften.