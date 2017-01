WK dit jaar hoofddoel voor meerkamper Sintnicolaas

APELDOORN - Eelco Sintnicolaas slaat dit jaar het indoorseizoen over.

De Apeldoornse atleet heeft een ander hoofddoel. "Ik wil eind mei mijn eerste tienkamp doen in Götzis en me daar plaatsen voor het WK. Want daar wil ik laten zien dat er nog ben."

Sintnicolaas is net weer fit na een periode vol blessureleed. "Ik moet niet te snel willen. Indoor laat ik helemaal schieten, want dan zou ik uitslagen zetten, terwijl ik nog niet klaar ben. Normaal is indoor een lekkere onderbreking na het zware trainen, maar het zware trainen is pas net begonnen."

Het is wel een flinke overgang, want de eerste drie weken van dit jaar trainde hij nog in de hitte van het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. "Het is fris, maar prima. Ik heb een goed begin gemaakt aan mijn trainingsopbouw in Zuid-Afrika en dat moet ik nu doortrekken. Ik keek er echt naar uit in december om weer aan atletiek te gaan doen en wilde in januari weer beginnen. Het is echt lekker, ja."

Sintnicolaas trainde dit weekend bij zijn club AV'34 samen met Rudy Bourguignon, een Franse tienkamper. "Ik ken hem nog uit Apeldoorn, waar ik drie jaar met hem heb getraind. Hij woont nu weer in Zuid-Frankrijk." Bourguignon vindt het leuk om samen te werken met Sintnicolaas. "Hij heeft mijn hulp gevraagd. Niet als trainer, maar meer als consultant en vriend. Ik ben zelf 38 en mijn top is geweest. Maar ik weet precies hoe je als meerkamper moet werken. Ik ben nu hier en Eelco zal ook naar Zuid-Frankrijk komen om te trainen."