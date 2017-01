Ravage langs de weg nadat automobilist op boom klapt: twee gewonden

SCHERPENZEEL - Een automobilist ramde in de nacht van zaterdag op zondag een boom in Scherpenzeel. Het voertuig, een Chevrolet, kwam dwars over de weg te staan. Twee inzittenden raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde even voor 4.00 uur op de Oosteinde. Volgens omstanders kwam de auto met hoge snelheid over verkeersdrempels aanrijden. Bij een voetgangersoversteekplaats kwam de wagen los van de weg, reed een boom omver en kwam tegen een tweede boom tot stilstand. Tak door ruit woning Een tak van een boom ging dwars door de ruit van een woning. De bestuurder is waarschijnlijk een 31-jarige man uit Zaandam. In verband met mogelijk alcoholgebruik is bij hem een bloedtest afgenomen. De bijrijder is een Amsterdammer van 30 jaar. Beide mannen werden naar het ziekenhuis overgebracht, de Zaandammer mocht na controle weer naar huis.