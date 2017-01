Ravage langs de weg nadat automobilist op boom klapt

SCHERPENZEEL - Een automobilist ramde in de nacht van zaterdag op zondag een boom in Scherpenzeel. Het voertuig, een Chevrolet, kwam dwars over de weg te staan.

Het ongeluk gebeurde even voor 4.00 uur op de Oosteinde. Volgens 112 Barneveld werden zelfs twee bomen door de chauffeur uit de grond gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Een tak van een boom ging dwars door de ruit van een woning. Over de toestand van de bestuurder is niets bekend.