Brand in vakantiehuisje op camping De Zanding

Foto: Jean-Marc Regeling

OTTERLO - Een vakantiewoning op camping De Zanding in Otterlo liep in de nacht van zaterdag op zondag fikse schade op. Er was brand ontstaan, vermoedelijk in de schoorsteen.

De brand ontstond even voor 00.30 uur. Volgens een cameraman ter plaatse was de woning bewoond, maar konden de bewoners op tijd het vakantiehuisje verlaten. Ze werden opgevangen in het restaurant van de camping. Waarschijnlijk is de woning onbewoonbaar geworden. Niemand raakte gewond.