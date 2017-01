Er draait komend najaar een bioscoopfilm over de Veluwe

UDDEL - Luc Enting uit Ede is momenteel bezig met de laatste opnames voor een bioscoopfilm over de Veluwe. Hij heeft al 2,5 jaar gefilmd. Het aantal draaiuren weet hij niet. De tel is Enting kwijtgeraakt.

Het wordt een echte speelfilm, met karakters. Zo is er een vossenfamilie die gevolgd wordt. Ook maken een ravenfamilie en een groep edelherten onderdeel uit van de film. Enting: 'De film blijft puur. De dieren krijgen geen stemmen en ook geen namen. Als kijker kun je zelf invulling geven aan de emoties van de dieren die je ziet.'

Enting was erg blij met de sneeuw van de afgelopen weken. Hij had voor zijn film nog niet zulke winterse omstandigheden kunnen draaien. ‘Je wilt toch graag het echte winterse landschap laten zien en dat is nu gelukt.’

De Wilde Veluwe

In het najaar van 2017 moet de film in de bioscoop gaan draaien. Een exacte datum is er nog niet. Ook is er nog geen naam. De werktitel luidt nu 'De Wilde Veluwe'.