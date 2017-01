Brievenbus in brand gestoken in Zevenaar, alle post verloren

Foto: Facebook Politie Zevenaar

ZEVENAAR - Aan de Roodwilligen in Zevenaar is zaterdagmiddag een brievenbus in brand gestoken. De bus en de post waren niet te redden.

De politie plaatste op Facebook een foto van de brandstichting. Foto: Facebook Politie Zevenaar De bus werd zaterdag rond 16.00 uur in brand gestoken. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor. De post ging dus ook verloren. Dat is dus slecht nieuws voor mensen die vrijdagavond of zaterdag (overdag) wat in de bus hebben gestopt.