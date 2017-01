Alexander Büttner geeft visitekaartje af

ARNHEM - Alexander Büttner heeft zaterdagmiddag zijn visitekaartje afgegeven bij Jong Vitesse. De verdediger was goed voor twee assists.

Het werk van Büttner hielp de Arnhemmers niet aan een overwinning op UNA. Op Papendal werd met 3-2 verloren van de ploeg uit Noord-Brabant. Anil Mercan en Julian Lelieveld hadden Jong Vitesse voor rust nog op een 2-0 voorsprong gezet.

Volgens trainer Henk Fraser is Büttner fysiek nog niet klaar voor speelminuten in het eerste elftal van Vitesse. De Doetinchemmer is nu zo'n twee weken in training. Voorlopig speelt Arnold Kruiswijk linksback bij Vitesse.

Zege FC Lienden

FC Lienden had zaterdag succes in de Tweede Divisie. Hans Kraay junior zag zijn ploeg met 4-1 winnen van Spakenburg. De goals werden gemaakt door Mike Vreekamp, Tom van der Neut en Frank Wiafe (tweemaal). De Treffers speelt zondag in deze competitie thuis tegen TEC. De Gelderse derby begint om 14.30 uur.