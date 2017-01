Motorrijder gewond na botsing met auto

AALTEN - Op de Hamelandroute (N313) bij Aalten is zaterdagmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Slaadreef. De automobilist wilde de provinciale weg oprijden, maar zag daarbij de motorrijder vermoedelijk over het hoofd. Die klapte daardoor tegen de voorkant van de auto.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend had de automobilist geen noemenswaardige verwondingen. De kruising was enige tijd afgesloten voor onderzoek.