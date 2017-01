Atlete Nadine Visser plaatst zich voor het EK Indoor

ZWOLLE - Nadine Visser heeft zich verzekerd van deelname aan het Europees kampioenschap Indoor.

De 21-jarige atlete uit Arnhem liep op de 60 meter horden een tijd van 8,07 seconden en dat was ruimschoots binnen de limiet voor het EK. Visser deed dat tijdens de AV PEC 1910 indoorwedstrijden in Zwolle. Ze was in 2015 en 2016 al nationaal kampioen op dit onderdeel.

Nadine Visser doet normaal mee aan de meerkamp, maar voor het indoorseizoen focust ze zich op het hordenlopen. Vorig jaar nam ze deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro op de zevenkamp en werd negentiende.