VIDEO: Frans uit Groenlo is wereldkampioen, dankzij zijn kanarie

De wereldkampioen! Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - We hebben weer een wereldkampioen bij in Gelderland. Frans Harbers uit Groenlo haalde onlangs een gouden plak op het WK kleurkanaries in Spanje.

Trots laat Harbers zijn prijswinnende kanarie zien. Hij kweekt al tientallen jaren kleurkanaries en won al eens zilver en brons op een WK. Bovendien is hij keurmeester, dus weet hij precies waar de jury op let. En de winnende kanarie dan? Die moet gewoon weer aan het werk. 'Het is een mannetje', vertelt Frans. 'Ik heb er al verschillende vrouwtjes voor. Hij gaat nu de kweekkooi in. Kan hij vast wennen en volgende week kunnen de vrouwtjes er bij.' Zo hoopt Frans op het wereldkampioenschap volgend jaar in Italië en op het WK in Nederland in 2019 weer met de gouden plak er vandoor te gaan.