Oud-eigenaar 'vluchtelingenvilla' zag hoe vlammen uit dak kwamen, vermoedt technische oorzaak

TWELLO - De villa waar statushouders opgevangen zouden worden aan de Oude Rijksstraatweg in Twello is volgens de voormalige eigenaar Jan Miedendorp de Bie waarschijnlijk door een technisch mankement in brand gevlogen. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Miedendorp de Bie zag met eigen ogen hoe de vlammen het dak uit schoten, boven de plek waar de cv-ketel zat. Daar ligt volgens hem wellicht de oorzaak van de brand.

'Vuur ontstond op zolder'

Vroeger woonde hij zelf in de villa, later erfden hij en vijf andere kinderen het pand. In september deed Miedendorp de Bie de woning van de hand.

'Het vuur verspreidde zich naar de eerste verdieping. Daar was eerder geen brand. Je kon zien dat het vuur ernaartoe kwam, toen de vloer van de zolder vlam vatte', zegt Miedendorp de Bie tegen Omroep Gelderland.

'Kachel stond vaak aan'

De binnenkant van het huis bestond voor een groot deel uit hout. Om vocht in het pand te voorkomen, stond in de tijd dat Miedendorp de Bie nog eigenaar was de kachel geregeld aan. Of dat onder het beheer van de gemeente nog zo was, dat weet hij niet.

In september verkochten hij en zijn familie het erfstuk aan de gemeente Voorst, voor 400.000 euro. Veel te weinig, want het pand was getaxeerd op 700.000 euro, zegt de Twellonaar, die vlakbij de villa woont. De verkoop leverde een relletje op in de gemeente Voorst.

Nog veel onduidelijk

Nu het huis is afgebrand, had Miedendorp de Bie van de verzekering mogelijk alsnog het taxatiebedrag kunnen krijgen. Maar daarvoor is het te laat. Wat de gemeente gaat doen met de villa, die onbewoonbaar is, en waar de vluchtelingen straks heen moeten, dat is nog niet duidelijk.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

