Zijn overlevingskans was nihil, maar met hulp van zijn ouders komt hij er toch bovenop

ARNHEM - De schrik sloeg Ina Vogelpoel eind vorig jaar om het hart toen ze hoorde dat haar zoon Jeroen was geschept door een auto. Sindsdien wordt het leven van de Edese beheerst door het ongeval. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is ze bij Jeroen om hem te helpen bij zijn revalidatie. Gelukkig werpen haar inspanningen vruchten af; haar zoon zal volledig herstellen.

Het gaat mis op 30 november op een zebrapad in Arnhem. Jeroen (33) wordt op de Hollandweg geschept door een auto en slaat vervolgens 10 meter verderop tegen de grond. De Arnhemmer loopt daarbij ernstige verwondingen op en wordt later in zorgwekkende toestand naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Beeld van de plek van het ongeval:

'Onze zoon gaat nu even voor'

Hoewel de kans op overleving nihil is, weet Jeroen er met hulp van zijn ouders bovenop te komen. 'We hebben een hele zware tijd achter de rug', blikt moeder Ina terug op Radio Gelderland. 'Maar gelukkig gaat het nu de goede kant op met hem. Hij doet ook erg zijn best.'

Ina reist dagelijks vanuit Ede naar haar zoon in Arnhem. Als haar man niet kan, pakt ze de trein en de bus. Boodschappen doen, zijn huis schoonmaken, eten koken en ziekenhuisbezoekjes; Ina draait haar hand er niet voor om. 'Thuis blijven er wel wat dingen liggen, maar dat komt straks wel weer. Onze zoon gaat nu even voor', benadrukt ze.

Taart van de buurvrouw

De buurvrouw van Jeroen, Brenda Larbui, ziet vader en moeder dagelijks voorbijkomen. 'Het zijn twee fantastische mensen die toch wel heel veel leed en pijn achter de rug hebben. Ze doen zoveel voor hun zoon.'

Via de rubriek Gelderland Helpt op Radio Gelderland regelde Brenda een taart voor het echtpaar. Zaterdag is die bezorgd. 'Die taart hebben ze in mijn ogen dik verdiend!'

Moeder Ina met de taart. Foto: familie Vogelpoel

Ina reageerde op de radio verrast: 'Wat lief! Dat had ik helemaal niet uit die hoek verrast.' Waarop Brenda zei: 'Heel graag gedaan. Je krijgt alleen maar respect en lof. Je bent een mooi mens.'

Luister hun gesprek op Radio Gelderland terug:

