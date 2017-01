Veldrijdster Worst wint WK in Luxemburg

Foto via Twitter Annemarie Worst

NUNSPEET - Veldrijdster Annemarie Worst uit Nunspeet WK is in het Luxemburgse Bieles in de klasse onder de 23 wereldkampioene geworden.

Het leek er op dat Worst tweede zou worden, maar door een foutje van haar Amerikaanse opponent Ellen Noble kon ze toch het goud bemachtigen. Dat gebeurde in de slotronde op het gladde parcours. Noble wist uiteindelijk tweede te worden. De derde plek was voor de Britse Evie Richards. Na afloop zei de Nunspeetse: 'Het was enorm lastig, je moet zo gefocust blijven. Maar het is gelukt. Ik dacht met Noble voor me: zij kan ook fouten maken. Daar ben ik op blijven loeren. Dit zijn de omstandigheden waar ik van houd.' Zie ook: Veldrijdster Worst vierde in Italiaanse modder