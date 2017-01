Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

Het ongeval in Arnhem. Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Vrouw (68) geschept op zebrapad

Een vreselijk ongeluk in Arnhem woensdag. Een 68-jarige vrouw stak met haar fiets aan de hand het zebrapad bij de kruising Esperantolaan/Velperweg over toen ze werd geschept door een 23-jarige automobiliste.

Door de botsing raakte de 68-jarige zwaargewond. Volgens de politie ligt ze in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De automobiliste is na het ongeval aangehouden en verhoord.

Zie ook: Vrouw in zorgwekkende toestand na ongeluk, familie gevonden

14 wagens beschadigd door balk op de weg

29 lekke banden en 14 kapotte velgen; dat veroorzaakte een vrachtwagen woensdag nadat die op de A50 bij Heerde een stalen balk was verloren. Bergingsbedrijf Stouwdam in Oldebroek heeft de voertuigen afgesleept. 'Het ging om dertien auto's en een veewagen.'

Een van de bestuurders vertelde na afloop dat hij de balk niet meer kon ontwijken. 'Ik schreeuwde tegen mijn vrouw 'hou je vast' en ik hield me stevig aan het stuur vast. We werden gelanceerd en ik kon de auto nog net in de berm krijgen. Anders waren er raardere dingen gebeurd.'

Zie ook: 'Ik schreeuwde tegen mijn vrouw: hou je vast!'

Ouders ergeren zich aan politiecontrole

Boze gezichten bij de Franciscusschool in Velp. Daar hield de politie deze week een verkeerscontrole. Bestuurders die hun auto fout hadden geparkeerd, werden op de bon geslingerd.

De school was blij met de actie, maar een aantal ouders reageerde volgens de politie nogal gepikeerd. 'Een bekeuring kost veel geld. Belangrijker vinden wij de veiligheid van uw kinderen', reageerde de politie Velp later op haar Facebookpagina.

Zie ook: School is parkeeroverlast zat, ouders geïrriteerd om politiecontrole