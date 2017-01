Man in been gestoken in café; verdachte aangehouden

WIJCHEN - De politie pakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een 28-jarige man uit Wijchen op. Hij zou een 22-jarige plaatsgenoot hebben mishandeld. Het slachtoffer liep verwondingen op aan een been.

Die nacht rond 2.45 uur kreeg de politie melding dat iemand met een mes was gestoken in een café aan de Spoorstraat in Wijchen. Toen agenten aankwamen, kwam de verdachte op hen aflopen. Hij overhandigde hen een mes.

Agenten hielden de man hierop aan en brachten hem over naar het bureau voor verhoor. Het slachtoffer verklaarde later zonder aanleiding in een van zijn benen te zijn gestoken door de man. Hij is die nacht bij de huisartsenpost behandeld. De politie onderzoekt de zaak.