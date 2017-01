Drugspanden sneller op slot

ARNHEM - Burgemeesters krijgen ruimere bevoegdheden om drugspanden te sluiten. Nu kan dat alleen als er verdovende middelen worden gevonden, verkocht of afgeleverd.

Straks kan ook worden ingegrepen als in een pand voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals apparatuur en chemicaliën. Het kabinet wil burgemeesters zo beter in staat stellen om drugsproblemen effectief aan te pakken.

In Gelderland werden vorig jaar meerdere panden gesloten vanwege drugscriminaliteit. Ermelo spande de kroon. Daar gingen twee woningen op slot, omdat er hennepkwekerijen in stonden. Ook werd een huis gesloten, omdat de huurder in harddrugs handelde.

