Is puppy Chica ontvoerd? Volgens haar baasje kán het niet anders

VOORST GEM VOORST - Radeloos is ze, Kitty Gerritsen uit Voorst. Haar kleine Chica, een acht maanden oude Franse buldog, wordt vermist. Kitty weet het zeker: het is kwade opzet.

Chica liep buiten in de tuin, toen ze plots was verdwenen. Over het hek springen, daarvan is geen sprake. Kitty: 'De politie sluit niet uit dat ze is weggelopen, maar dat kán niet. Mijn andere buldog, een mannetje van 5 jaar oud - en een echte wegloper - komt niet eens over de omheining heen.'

Plas in de tuin

Het achtergebleven reutje ontfermde zich over de kleine en is volgens Kitty nu helemaal van slag. Hij was namelijk in de tuin op het moment van de verdwijning. 'Als hij toch kon praten...', verzucht de bazin. Een speciale zoekactie door speurhonden leverde vooralsnog niets op. De politie doet onderzoek.

Dat Chica is gestolen, daar wijst alles op, zegt Kitty. Donderdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur ging het mis. 'Aan de rand van het hek staan voetstappen die wijzen naar de tuin, alsof iemand eroverheen bukte en haar wilde oppakken. Bij de teen van de schoen lag verse plas. Als Chica bang is, dan plast ze', legt Kitty uit.

Horrorhandelaar

Het hondje is een bangig diertje. In huis voelt ze zich wel op haar plek, maar vreemden vindt ze eng. Kitty denkt dat dit te maken zou kunnen hebben met de plek waar ze vandaan komt: de horrorhandelaar uit het Friese Holwerd. Daar werden in december 23 dode honden in de vriezer gevonden.

Een toen 20-jarige man werd aangehouden. Toen Kitty op bezoek was bij hem, merkte ze niets geks. Maar eenmaal bij de dierenarts bleek haar pup lang geen zestien weken. Kitty: 'Eerder acht weken, zei hij. Toen begon ik al wel iets te twijfelen.'

Interesse uit Oost-Europa?

Uit politieonderzoek bleek dat de eigenaar aan illegale puppyhandel deed; het merendeel van de pups komt uit Oost-Europa. Op verschillende plekken in Voorst, en ook bij het huis van Kitty, is rond de tijd van de verdwijning van Chica een busje gezien met vermoedelijk Oost-Europees kenteken.

Wat er nu precies gebeurd is, dat weten Kitty en haar man ook niet. Maar dat het een heel gerichte actie lijkt om haar pup, die bijna loops moet worden en dus veel geld waard is, in handen te krijgen, daar bestaat wat hen betreft geen twijfel over.