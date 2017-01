Plannen voor café vol katten, zodat u ze lekker kan knuffelen

NIJMEGEN - Heeft u zelf geen kat, maar zou u er wel een willen knuffelen? Dan kunt u binnenkort terecht in Nijmegen. Daar zijn plannen voor een heus kattencafé.

Sanne Versteeg (33) is de initiatiefnemer. Ze wil in de binnenstad een 'huiskamercafé' openen, waar bezoekers koffie kunnen drinken met een poes op schoot. Ze heeft al een pand op het oog aan de Van Welderenstraat.

Volgens de ondernemer is het de bedoeling dat er straks vijf tot acht katten rondlopen. Stichting Het Wijze Weeskitten kiest ze uit. 'Alleen de katten die gelukkig worden van veel aandacht en knuffels, worden geplaatst. Het welzijn van de katten staat immers voorop', benadrukt Versteeg.

Geld nodig

Om haar plan te realiseren start ze op 1 februari een crowdfunding-campagne. De kattenfanaat wil daarmee een bedrag van 19.900 euro ophalen. 'Een kattencafé vraagt om extra investeringen en aanpassingen, zoals een hygiënische, kat-vrije keuken en koffiehoek, een privévertrek voor de katten en diverse klimroutes en kattenspulletjes', legt ze uit.

Als het doelbedrag wordt gehaald, kan kattencafé Balthazar in het voorjaar de deuren openen. Het concept is overigens niet nieuw. In onder meer Rotterdam, Den Haag en Groningen zijn al kroegen waar bezoekers met katten kunnen knuffelen.