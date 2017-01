Schuur met motoren vliegt in brand

Archieffoto

TERBORG - In een grote schuur achter een woning in Terborg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed.

De brand aan de Varsseveldseweg werd rond 4.45 uur gemeld. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een gebouw van zo'n 100 vierkante meter. Omdat het is opgebouwd uit staalplaten, kon de brandweer moeilijk bij het vuur komen. Vier motoren die binnen stonden, raakten door de hitte beschadigd. De brand zou zijn ontdekt door twee jongens die toevallig langs fietsten. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.